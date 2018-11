O ληστής που είναι ίδιος με τον Ρος από τα «Φιλαράκια» συνελήφθη (pics & vid)

Συνελήφθη τελικά ο άντρας που ήταν φτυστός ο Ρος από τα «Φιλαράκια» η φωτογραφία του οποίου την ώρα που έκλεβε μπύρες από ένα εστιατόριο στο Μπλάκπουλ της Αγγλίας είχε γίνει viral πριν από λίγο καιρό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας του Λάνκασιρ πρόκειται για έναν 36χρονο άντρα ο οποίος συνελήφθη τη Δευτέρα στο Σάουθχολ.

Μάλιστα, με «τιτίβισμά» της στο Twitter η αστυνομία ευχαρίστησε τον τηλεοπτικό Ρος, Ντέιβιντ Σουίμερ, για τη συμβολή του βάζοντας hashtag «I'll Be There For You», δηλαδή τον τίτλο του τραγουδιού έναρξης της διάσημης τηλεοπτικής σειράς.

Η αστυνομία του Μπλάκπουλ είχε ανεβάσει στο Facebook την φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας, που έδειχνε τον 36χρονο εν ώρα... δράσης ζητώντας πληροφορίες σχετικά με την κλοπή που είχε πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR

— schwim (@DavidSchwimmer) 24 Οκτωβρίου 2018