Το CNN κατέθεσε αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ

Μήνυση κατά του Αμερικανού προέδρου και κάποιων από τους βοηθούς του κατέθεσε το CNN ζητώντας την άμεση αποκατάσταση της διαπίστευσης του ανταποκριτή του Λευκού Οίκου, Τζιμ Ακόστα.

Η μήνυση έρχεται μετά την αναστολή της διαπίστευσης του Ακόστα την περασμένη εβδομάδα και ισχυρίζεται ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματα βάσει της Πρώτης και Πέμπτης τροπολογίας τόσο του ίδιου του δημοσιογράφου όσο και του μιντιακού κολοσσού.

JUST IN: CNN files a lawsuit against President Trump and top aides for banning reporter Jim Acosta https://t.co/DGGedhpqod pic.twitter.com/TSvZhSd8N6

— CNN (@CNN) 13 Νοεμβρίου 2018