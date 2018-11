Η στιγμή που τρεις πιλότοι βλέπουν και ενημερώνουν για την ύπαρξη UFO πύργο ελέγχου της Ιρλανδίας (pic & vids)

Στο ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσιεύθηκε από τον πύργο ελέγχου του ιρλανδικού αεροδρομίου στο Σάνον γίνεται σαφές ότι κι οι τρεις πιλότοι που ανέφεραν το περίεργο περιστατικό, βρισκόντουσαν σχεδόν στο ίδιο σημείο, με τα λεγόμενά τους να συγκλίνουν ότι μερικά εξαιρετικά φωτεινά ιπτάμενα αντικείμενα υπερίπτατο της περιοχής με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, που ξεπερνούσαν αυτή του ήχου.

Πολλαπλές αναφορές για UFO στην ίδια περιοχή, την ίδια ώρα

Η πρώτη αναφορά έγινε από την πιλότο της British Airways με προορισμό το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, η οποία ρώτησε τον πύργο ελέγχου αν στην ευρύτερη περιοχή λάμβανα χώρα στρατιωτικά γυμνάσια, καθώς θεώρησε ότι τα άγνωστα αντικείμενα ίσως να ήταν πύραυλοι μαχητικών αεροσκαφών.

Λίγα λεπτά αργότερα και σε διαφορετική συχνότητα από την προηγούμενη αναφορά, ο πιλότος της Virgin επιβεβαίωσε την ύπαρξη περισσότερων του ενός ιπτάμενων αντικειμένων, αναφέροντας επιπλέον ότι κινήθηκαν βόρεια με ταχύτητα τουλάχιστον 2 Mach (δύο φορές η ταχύτητα του ήχου).

Very interesting report on Shannon high level Friday 9 November at 0630z with multiple aircraft with reported sightings of a UFO over County Kerry. Skip to 17 minutes to listen reports on @liveatc https://t.co/VP1p0hrScn #Aviation #UFO #Ireland

— Trevor Buckley (@IrishAero) November 11, 2018