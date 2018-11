Η αφαίρεση αντικειμένων από αυτιά και μύτες κοστίζει στη Βρετανία 3,5 εκατ ευρώ

Σύμφωνα με το BBC, τα παιδιά είναι υπεύθυνα για την μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων αυτών--το 95% των αντικειμένων αφαιρούνται από τις μύτες τους και το 85% από τα αυτιά τους.

Κατά μέσον όρο 1.218 ρινικές και 2.479 ωτιαίες αφαιρέσεις σημειώθηκαν το διάστημα 2010-2016, προκύπτει από στοιχεία.

Τα κοσμήματα είναι το πιο συχνό αντικείμενο που αφαιρείται από τα αυτιά ή τις μύτες των παιδιών ενώ όσον αφορά τους ενήλικες, το συχνότερο πρόβλημα που συναντάται είναι οι μπατονέτες για τα αυτιά.

Η έκθεση με τίτλο "Θα Μάθουν Κάποτε τα Παιδιά;" δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση The Annals of the Royal College of Surgeons (Χρονικά του Βασιλικού Κολλεγίου Χειρουργών).

Η βάση δεδομένων με τα περιστατικά εισαγωγών σε νοσοκομεία της Αγγλίας (Hospital Episode Statistics) δείχνει ότι τα παιδιά από ενός έως τεσσάρων ετών είναι πιθανότερο να αναζητήσουν βοήθεια για την αφαίρεση ξένου σώματος από την μύτη. Πεντάχρονα με εννιάχρονα παιδιά μεταφέρθηκαν στα επείγοντα περιστατικά με κάποιο ξένο αντικείμενο στο αυτί τους.

Κοσμήματα ευθύνονταν για το 40% των περιπτώσεων τόσο σε αυτιά όσο και σε μύτες παιδιών. Χάρτινα ή πλαστικά παιχνίδια αφαιρέθηκαν κυρίως από μύτες, ενώ μπατονέτες και μολύβια βρέθηκαν μέσα σε αυτιά.

Η έρευνα επισημαίνει: "Η ύπαρξη ξένων σωμάτων σε παιδιά αποδίδεται γενικώς στην περιέργεια, στο καπρίτσιο να εξερευνούν τα παιδιά τις κοιλότητες του σώματός τους και στην τυχαία είσοδο ενός ξένου σώματος".

Ο συγγραφέας της έρευνας δρ Σάιμον Μόρις, ένας ειδικός στο νοσοκομείο Morriston στο Σουάνζι, λέει ότι έχει δει "από μπιζέλια, μέχρι αυτοκόλλητα ματάκια, μπαλάκια από αφρολέξ και σακουλάκια φύλαξης τροφίμων" μέσα σε αυτιά και μύτες.

Υπογραμμίζει μάλιστα ότι το πιο επικίνδυνο ξένο σώμα είναι οι μπαταρίες.