Παγκόσμιος θρήνος για τον θάνατο του Σταν Λι (pics)

Με χιλιάδες μηνύματα στα social media, οι -απ' άκρη σε άκρη του πλανήτη- θαυμαστές των υπερ-ηρώων της Marvel αποχαιρετούν τον εμπνευστή και επί χρόνια δημιουργό των διάσημων κόμιξ Σταν Λι, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 95 ετών.

Μάλιστα, μία εικόνα που δημιουργήθηκε λίγες στιγμές μετά την είδηση του θανάτου του, με όλους τους σούπερ ήρωες που δημιούργησε να τον αποχαιρετούν πάνω από το φέρετρό του, κάνει τον γύρο των social media κι αποδεικνύει ότι την απήχηση που είχε η συνεισφορά του στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Γενιές και γενιές ανθρώπων κάθε κοινωνικής τάξης ψυχαγωγήθηκαν με τις φανταστικές δημιουργίες του Σταν Λι, ενώ το κενό που αφήνει πίσω του θεωρείται δυσαναπλήρωτο.

Δεκάδες διάσημοι ηθοποιοί, που χάρισαν τις φωνές τους στους σούπερ ήρωες της Marvel σπεύδουν να αποχαιρετήσουν τον «πατέρα των κόμιξ» με συγκινητικές αναρτήσεις στα social media, όπως και χιλιάδες απλοί άνθρωποι, που

Damn... RIP Stan. Thanks for everything. pic.twitter.com/TMAaDJSOhh — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 12, 2018

We’re saddened by the loss of @TheRealStanLee, a visionary who created a universe of superheroes and comics. In his honor, here’s a deep-field look into the universe from our @NASAHubble Space Telescope. #Excelsior pic.twitter.com/9UHjyXwIkh — NASA (@NASA) November 12, 2018

Thank you Stan Lee for helping me embrace my imagination pic.twitter.com/AFAwA3szTz — Whitney Peyton (@WhitneyPeyton) November 12, 2018

Thank you Stan Lee for all the imagination and joy you brought to the world. pic.twitter.com/1xpjciAHeq — Twitter Movies (@TwitterMovies) November 12, 2018