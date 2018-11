Έκρυθμη η κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας: Περρισότεροι από 100 όλμοι έπεσαν σε ισραηλινό έδαφος (pic & vid)

Παλαιστινιακά πυρά όλμων που εκτοξεύθηκαν από τη λωρίδα της Γάζας κατέστρεψαν ένα λεωφορείο στην ισραηλινή πλευρά του φράχτη, τραυματίζοντας τουλάχιστον έναν άνθρωπο, μετέδωσαν ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν το λεωφορείο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό, καθώς και εκλάμψεις φωτός εκεί όπου εκρήξεις δείχνουν την αναχαίτιση πυραύλων από το σύστημα αεροπορικής άμυνας του Ισραήλ.

#Israel's Iron Dome struggles to intercept the incoming firestorm from #Gaza, #Hamas claims to have launched 100 rockets https://t.co/qA6g6jPCIk pic.twitter.com/5CWQQRXZIn

— RT (@RT_com) November 12, 2018