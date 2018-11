Φονικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια: Στους 23 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών (vids)

Στους 23 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους στις φονικότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Καλιφόρνιας, μετά τον εντοπισμό 14 πτωμάτων από τις διασωστικές δυνάμεις, δήλωσε ο τοπικός σερίφης. Την ίδια ώρα υπολογίζεται πως 110 άνθρωποι αγνοούνται.

«Σήμερα, 14 περισσότερα πτώματα εντοπίστηκαν, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 23», δήλωσε ο σερίφης Κόρι Χόνεα σε συνέντευξη Τύπου.

Στο έλεος τεράστιων πυρκαγιών παραμένει η Καλιφόρνια (vids)

VIDEO: Video from Reuters cameraman surrounded by fire burning in Southern California pic.twitter.com/XRFFK3ODem

Την ίδια ώρα περισσότερα από 6.700 κτίρια, η πλειονότητα των οποίων κατοικίες καταστράφηκαν.

Extreme winds whip up flames from the raging Woolsey fire threatening Malibu, California creating a 'firenado,' spewing sparks and kicking up debris. https://t.co/PmImS2XRAR pic.twitter.com/ceqI12zKlV

— ABC News (@ABC) 11 Νοεμβρίου 2018