Μέρκελ και Μακρόν έσφιξαν συμβολικά τα χέρια τους 100 χρόνια μετά τον Α΄ Παγκόσμιο (vid)

Εκατό χρόνια μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας κράτησαν ο ένας το χέρι του άλλου σε μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη τελετή για την υπογραφή της ειρηνευτικής συνθήκης της Ανακωχής.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ επιθεώρησαν το άγημα μιας κοινής γαλλογερμανικής ταξιαρχίας προτού κάνουν τα αποκαλυπτήρια μιας πλακέτας, φόρο τιμής στη συμφιλίωση και την φιλία μεταξύ των αντιπάλων στους δύο παγκόσμιους πολέμους.

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε ειρήνη εδώ και 73 χρόνια. Επικρατεί η ειρήνη διότι εμείς το επιθυμούμε, επειδή η Γερμανία και η Γαλλία επιθυμούν την ειρήνη», είπε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους μιλώντας σε νέους, έχοντας την επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης στο πλευρό του.

«Επομένως το μήνυμα είναι— εάν θέλουμε να τιμήσουμε τη θυσία αυτών των στρατιωτών που είπαν «Όχι ξανά», να μην υποκύψουμε ποτέ στα θλιβερά πάθη μας, ούτε στις προσπάθειες να μας διχάσουν».

Σε μια επίδειξη ενότητας, ο Μακρόν και η Μέρκελ κάθισαν στο βαγόνι, όπου υπογράφηκε η ειρηνευτική συνθήκη και ξεφύλλισαν ένα αναμνηστικό βιβλίο. Κατόπιν, υπέγραψαν το βιβλίο και κράτησαν για μία ακόμη φορά ο ένας το χέρι του άλλου.

