Μπαμπάς τραγουδάει στην κόρη του για να μη φοβάται όσο περνούν από τις φωτιές (vid)

Ο Τζο Άλεν και η 3χρονη Ολίβια είναι στο αυτοκίνητο και περνάνε δίπλα από τις φλόγες. Ακούγεται η μικρή να λέει «είναι πολύ μεγάλη η φωτιά. Θα καούμε» αλλά ο μπαμπάς της τη διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να πιάσουν φωτιά και ότι θα απομακρυνθούν από τις φλόγες.

Αμέσως μετά, και ενώ περνούν μέσα από καπνούς της τραγουδάει και συνεχίζει να της μιλάει για να την κρατάει ήρεμη.

Κάποια στιγμή, ακούγεται η Ολίβια να λέει ότι ανησυχεί επειδή δεν έβλεπε το αυτοκίνητο της μαμά της (ταξίδευε με τη μεγαλύτερη αδερφή της) αλλά ο Τζο της λέει να μην ανησυχεί και ότι όλα θα πάνε καλά.

Όταν επιτέλους καταφέρνουν να απομακρυνθούν από την πύρινη λαίλαπα, ακούγεται η μικρή να λέει στον μπαμπά της ενθουσιασμένη «τα κατάφερες, τα κατάφερες» και εκείνος της απαντάει «μαζί τα καταφέραμε»!

WATCH: Father sings to 3-year-old daughter to keep her calm as they drive through California wildfire. https://t.co/v76aJnrjjO pic.twitter.com/kT46eEi0Pm

— NBC News (@NBCNews) November 10, 2018