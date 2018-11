Ο Τραμπ... ένιωσε για λίγο χαρακτήρας του Game of Thrones και το ΗBO τον προσγείωσε! (pics)

pic.twitter.com/nk2vKvHuaL

Στην ανάρτηση, εμφανίζεται η φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ που προαναγγέλλει τις κυρώσεις που «έρχονται» παραφράζοντας το περίφημο «Winter is coming» του δημοφιλούς σειράς.

Στην αψυχολόγητη ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, απάντησε η ίδια η HBO, η οποία ελάχιστα λεπτά αργότερα και χωρίς να τον αναφέρει ανήρτησε στον δικό της λογαριασμό «Πως λέμε κακή χρήση εμπορικού σήματος στη γλώσσα τον Ντοθράκι».

How do you say trademark misuse in Dothraki?

