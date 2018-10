Αντιμέτωπος με 29 κατηγορίες ο μακελάρης της συναγωγής στο Πίτσμπουργκ

Μεταξύ των κατηγοριών που βαραίνουν τον 46 χρονο δράστη Ρόμπερτ Μπάουερς, είναι 11 κατηγορίες για οπλοχρησία με σκοπό τη διάπραξη φόνου και 11 κατηγορίες για παρεμπόδιση της άσκησης του δικαιώματος του θρησκεύεσθαι με συνέπεια τον θάνατο των πιστών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του ομοσπονδιακού υπουργείου Δικαιοσύνης που είναι αρμόδιο για τη δυτική περιφέρεια της Πολιτείας της Πενσιλβάνιας. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI), πιστεύεται ότι ο δράστης ενήργησε μόνος.

Μακελειό σε συναγωγή στο Πίτσμπουργκ: 11 νεκροί, συνελήφθη ο ακροδεξιός δράστης (vid)

Να υπενθυμίσουμε ότι το Σάββατο ο 46χρονος άνδρας επιτέθηκε σε μια συναγωγή του Πίτσμπεργκ και μέσα σε 20 λεπτά έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι ενώ τραυματίστηκαν άλλοι έξι. Η δολοφονία των έντεκα πιστών αποτελεί την πιο πολύνεκρη αντισημιτική επίθεση των τελευταίων δεκαετιών στις ΗΠΑ, .

Ο Ρόμπερτ Μπάουερς, όπως τον κατονόμασαν οι αμερικανικές αρχές, εισέβαλε στη συναγωγή Tree of Life («Το Δέντρο της Ζωής») περί τις 10:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας) και κραύγασε «όλοι οι Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν» πριν ανοίξει πυρ, εν μέσω μιας τελετής εορτασμού για τη γέννηση ενός παιδιού. «Η τελετή βρισκόταν σε εξέλιξη όταν άκουσα έναν δυνατό ήχο στην είσοδο», αφηγήθηκε ένα μέλος της συναγωγής, ο Στίβεν Ουάις, στην εφημερίδα Tribune Review. «Αντιλήφθηκα πως επρόκειτο για τους κρότους ενός πυροβόλου όπλου», πρόσθεσε ο 60χρονος πιστός, προσθέτοντας πως έτρεξε να φύγει αμέσως. Οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ στην επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη της σφαγής, που ήταν εφοδιασμένος με ένα τουφέκι εφόδου και τρία πιστόλια, σύμφωνα με τις αρχές. Μετά από λίγα λεπτά ο δράστης συνελήφθη και διακομίστηκε σε νοσοκομείο τραυματισμένος. Πέρα από τους 11 νεκρούς, οι αρχές έκαναν λόγο για έξι τραυματίες, τέσσερις από τους οποίους είναι αστυνομικοί. Δεν συγκαταλέγονται παιδιά στα θύματα.

«Η σκηνή είναι φρικιαστική στο εσωτερικό της συναγωγής», είπε μπροστά στις κάμερες ο Ουέντελ Χίσριτς, διευθυντής της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας του Πίτσμπεργκ, εμφανώς ταραγμένος. «Είναι ένας από τους χειρότερους τόπους εγκλήματος στους οποίους έχω πάει, κι έχω πάει σε τόπους αεροπορικών δυστυχημάτων», πρόσθεσε.

Η συναγωγή Δέντρο της Ζωής ιδρύθηκε πριν από 150 χρόνια στο Πίτσμπεργκ. Βρίσκεται στη συνοικία Σκουίρελ Χιλ, όπου χτυπάει η καρδιά της μεγάλης εβραϊκής κοινότητας σε αυτό το αστικό κέντρο της Πενσιλβάνιας. «Είμαι απλά συντετριμμένος. Δεν ξέρω τι σας πω (...) αυτό δεν έπρεπε να έχει γίνει, τελεία. Δεν έπρεπε να γίνει μέσα σε μια συναγωγή», δήλωσε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο Τζεφ Φίνκελσταϊν, πρόεδρος της συνομοσπονδίας των εβραϊκών οργανώσεων του Πίτσμπεργκ και των περιχώρων της πόλης.

«Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά ανοχή για τον αντισημιτισμό, ή για οποιαδήποτε μορφή θρησκευτικού μίσους» δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανήγγειλε αργότερα ότι θα μεταβεί τις προσεχείς ημέρες στο Πίτσμπεργκ.

All of America is in mourning over the mass murder of Jewish Americans at the Tree of Life Synagogue in Pittsburgh. We pray for those who perished and their loved ones, and our hearts go out to the brave police officers who sustained serious injuries...

