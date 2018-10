Αντισημιτικά σχόλια στα social media είχε αναρτήσει ο μακελάρης του Πίτσμπουργκ (pic & vid)

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, ο άνδρας που σκόρπισε τον θάνατο ανοίγοντας πυρ σε μια συναγωγή στο Πίτσμπουργκ είναι 46 ετών και ονομάζεται Ρομπ Μπάουερς.

BREAKING: Photo of Pittsburgh Synagogue Shooting Suspect Robert Bowers.

Public safety director said, “It’s a very horrific crime scene -- one of the worst that I’ve seen, and I’ve been on some plane crashes. It’s very bad.” pic.twitter.com/KhCyIjq3sc

— Breaking911 (@Breaking911) 27 Οκτωβρίου 2018