Πεζοδρόμιο «κατάπιε» δύο γυναίκες, χάθηκαν μέσα στα συντρίμμια! (vid)

Στην πόλη Ντιγιάρμπακιρ της Τουρκίας δύο γυναίκες είχαν όλη την τύχη με το μέρος τους.

Οι δύο γυναίκες περπατούσαν αμέριμνες σε ένα πεζοδρόμιο, όπου είχαν γίνει πρόσφατα εργασίες.

Ξαφνικά, έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους! Τα πάντα κατέρρευσαν και βρέθηκαν μέσα σε συντρίμμια.

Περαστικοί έτρεξαν να τις βοηθήσουν κι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.

— Hürriyet Daily News (@HDNER) 25 Οκτωβρίου 2018