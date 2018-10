Μπαράζ ύποπτων δεμάτων στις ΗΠΑ: Στο στόχαστρο Ομπάμα, Χίλαρι και CNN (pics & vid)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, τα δέματα αυτά απευθύνονταν σε «πρόσωπα που προστατεύονται» από την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Το ένα είχε σταλεί στην κατοικία της Κλίντον στην κομητεία Γουεστσέστερ της Νέας Υόρκης και εντοπίστηκε την Τρίτη ενώ το δεύτερο, με παραλήπτη τον Ομπάμα, βρέθηκε νωρίς σήμερα το πρωί κατά τον έλεγχο της αλληλογραφίας του πρώην προέδρου, στην Ουάσινγκτον.

Time Warner Center – where CNN's New York offices are located – was just evacuated. The alarm went off as @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN were on air reporting the packages sent to the Clintons and Obamas. @ShimonPro reporting it was over "a suspicious package." pic.twitter.com/EYBsytil0o

