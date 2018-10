Απειλεί ο Τούρκος υπουργός Άμυνας: Θα πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα στο Αιγαίο

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο της Τουρκίας, Anadolu, ο κ. Ακάρ δήλωσε ότι η Άγκυρα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αν υπάρξει απόφαση που είναι αντίθετη με τα δικαιώματά της στο Αιγαίο, αναφερόμενος προφανώς στην επέκταση της Αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια.

#BREAKING Turkey to take necessary measures if a decision is taken contrary to its rights, interests in Aegean Sea, Defense Minister says

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 24, 2018

Οι απειλές εκτοξεύονται μία μέρα μετά τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος δήλωσε ότι η επέκταση, την οποία ανήγγειλε ο Νίκος Κοτζιάς, αποχωρώντας από το ΥΠΕΞ, είναι casus belli, αίτια πολέμου.

«Γνωρίζουν πολύ καλά οι Έλληνες ότι δεν θα επιτρέψουμε τέτοια απόφαση. Δεν θα επιτρέψουμε επέκταση στα 12 μίλια. Εμείς θέλουμε να επιλυθούν όλα τα θέματα στο Αιγαίο με ειρηνικό τρόπο», είπε ο κ. Τσαβούσογλου.

Το σκηνικό έντασης συντηρεί και η πορεία του πλοίου Barbaros το οποίο έχει βγάλει η Άγκυρα στη Μεσόγειο, κοντά στην Κύπρο, με παράνομη NAVTEX που εκδόθηκε από το ναυτικό σταθμό Αττάλειας.

Πηγή: reader.gr