Ιταλός ευρωβουλευτής άρχισε να χτυπά με το παπούτσι του τις σημειώσεις Μοσκοβισί (vid)

Ένας ευρωβουλευτής της ακροδεξιάς Λέγκας, ενός εκ των δύο κομμάτων στην κυβέρνηση συνασπισμού της Ιταλίας, έβγαλε το παπούτσι του και «συνέθλιψε» με αυτό τις σημειώσεις του Ευρωπαίου επιτρόπου Πιερ Μοσκοβισί, μετά τη συνέντευξη τύπου στο Στρασβούργο αναφορικά με την απόρριψη του ιταλικού προϋπολογισμού.

Ο Άντζελο Τσιόκα ανέβηκε στο βήμα μετά τις δηλώσεις Μοσκοβισί και πήρε τις σημειώσεις του από το τραπέζι. Κατόπιν σήκωσε ένα παπούτσι, με το οποίο άρχισε να χτυπάει τα φύλλα, αφήνοντας στην κυριολεξία άφωνο τον Γάλλο επίτροπο.

«Στο Στρασβούργο, περπάτησα (με μια σόλα που κατασκευάστηκε στην Ιταλία!!!) στο βουνό των ψεμάτων που ο Μοσκοβισί έγραψε εναντίον της χώρας μας!!! Η Ιταλία αξίζει τον σεβασμό» ήταν το tweet που έστειλε αργότερα ο ευρωβουλευτής.

«Πίστευα ότι επρόκειτο για έναν υπάλληλο του Κοινοβουλίου, που πήρε τις σημειώσεις μου. Όχι, ήταν ένας βουλευτής! Αυτοί που συνθλίβουν κείμενα και αποφάσεις με το χτύπημα ενός παπουτσιού δεν σέβονται ούτε τους κανόνες ούτε τους θεσμούς ούτε τη Δημοκρατία. Δεν σέβονται καν το λειτούργημά τους» ήταν η αντίδραση του Μοσκοβισί στο Twitter.

1/2 The opinion adopted today should come as no surprise to anyone, as the Italian Government's draft budget represents a clear and intentional deviation from the commitments made by Italy last July.

