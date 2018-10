Τέλος στο θρίλερ Κασόγκι στην Κωνσταντινούπολη: Σε πηγάδι βρέθηκε η σορός του δημοσιογράφου (vid)

Οι πηγές επαναλαμβάνουν ουσιαστικά τη δήλωση του Ντογού Περιντσέκ, ηγέτη του Πατριωτικού Κόμματος (VATAN) το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Περιντσέκ δήλωσε στην τουρκική τηλεόραση ότι τα «μέρη του σώματος» του Κασόγκι βρέθηκαν σε ένα πηγάδι στην κατοικία του γενικού προξένου της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη και πρόσθεσε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα εξηγήσει τα ευρήματα μέσα στην ημέρα.

Νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου «σχεδιασμένη από μέρες» και τόνισε: «Δεν αμφιβάλλω για την ειλικρίνεια του βασιλιά Σαλμάν. Με δεδομένο αυτό, πρέπει να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα. Πρόκειται για πολιτική δολοφονία».

Η αποκάλυψη του ηγέτη του κόμματος VATAN

Το πτώμα του δολοφονημένου δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι βρέθηκε σε ένα πηγάδι στην κατοικία του γενικού προξένου της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ο ηγέτης του Πατριωτικού Κόμματος (VATAN) Ντογού Περιντσέκ στο Sputnik.

«Αξιόπιστες πηγές από την υπηρεσία ασφαλείας της Κωνσταντινούπολης μου είπαν πως το πτώμα του Κασόγκι βρέθηκε σε ένα πηγάδι, που βρίσκεται στον κήπο της κατοικίας του Σαουδάραβα γενικού προξένου», δήλωσε ο Περιντσέκ, σύμφωνα με το Sputnik.

Την είδηση εντοπισμού του πτώματος του δολοφονημένου Κασόγκι αναμένεται να επιβεβαιώσει εντός της ημέρας ο Ερντογάν στις επικείμενες δηλώσεις του σχετικά με τον δημοσιογράφο, σύμφωνα με τον Περιντσέκ.

Νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία πως μέλη του σώματος του δημοσιογράφου είχαν μεταφερθεί ως τρόπαιο στον πρίγκηπα της Σαουδικής Αραβίας.

«Δεν δόθηκε εντολή εκτέλεσης από τον πρίγκηπα»

Στην παραδοχή -μετά την έντονη δυσπιστία των δυτικών για τις αρχικές εξηγήσεις- ότι ο Κασόγκι δολοφονήθηκε αλλά αυτό δεν έγινε με διαταγή του πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, προχώρησε η Σαουδική Αραβία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αντέλ αλ-Τζουμπέιρ, δήλωσε στο Fox News ότι «ο φόνος» ήταν ένα «τεράστιο λάθος» και αρνήθηκε ότι έγινε με διαταγή του μπιν Σαλμάν.

Η πρώτη παραδοχή για τον θάνατο του Κασόγκι από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας έγινε την Παρασκευή αλλά η χώρα υποστήριξε ότι ο δημοσιογράφος σκοτώθηκε «σ' έναν καυγά».

Τούρκοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο Κασόγκι δολοφονήθηκε από ομάδα Σαουδαράβων πρακτόρων μέσα στο κτήριο του προξενείου της χώρας στην Κωνσταντινούπολη και εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι έχουν αποδεικτικά στοιχεία γι' αυτό.

Άλλος φόρεσε τα ρούχα του

Την ίδια στιγμή, οι τουρκικές Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο διακρίνεται ένας άνδρας να βγαίνει από το προξενείο της Σαουδικής Αραβίας και να κυκλοφορεί στους δρόμους μετά τη δολοφονία. Αίσθηση προκαλεί ότι ο άνδρας φοράει τα ρούχα που φορούσε ο Κασόγκι όταν μπήκε στο προξενείο.

Ο άνδρας λέγεται Μουσταφά αλ Μαντάνι και ήταν μέλος της ομάδας των 15 Σαουδαράβων που έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη την ημέρα της δολοφονίας του Κασόγκι.

EXCLUSIVE: Surveillance footage shows Saudi operative in Jamal Khashoggi's clothes in Istanbul after the journalist was killed, Turkish source says.@ClarissaWard has more, live from Istanbul: pic.twitter.com/AYZwmqNezf

— New Day (@NewDay) October 22, 2018