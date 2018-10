Βρετανοί νεοναζί διαδηλώνουν και δεν γεμίζουν ούτε ταξί (pics & vid)

Με παταγώδη αποτυχία σημαδεύτηκε η απόπειρα λιγοστών νοσταλγών του Χίτλερ και τω ναζί να παρελάσουν σε κεντρικούς δρόμους του Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας και να σκορπίσουν τις μισαλλόδοξες ιδέες τους.

Εκτός από την «θερμή» υποδοχή από εκατοντάδες αντιφασίστες διαδηλωτές που προσπάθησαν να τους μπλοκάρουν τον δρόμο αλλά και τα ιδιαίτερα «ασφυκτικά» αστυνομικά μέτρα για την αποφυγή επεισοδίων κι εντάσεων, τα μέλη του EDL (English Defence League) συνάντησαν και την απογοητευτική συμμετοχή των ομοϊδεατών τους, καθώς στην διαδήλωση συμμετείχαν μόλις 30 ντόπιοι ακροδεξιοί.

Από την διαδήλωση δεν έλειψαν κι οι αναφορές στην... Ελλάδα, με έναν από τους νεοναζί να αποτίει τον «παραδοσιακό αρχαιοελληνικό χαιρετισμό»

Η εικόνα των Άγγλων νεοναζί να διαδηλώνουν μέσα από τριπλές αστυνομικές «αλυσίδες» προκάλεσε ορυμαγδό σχολίων στα social media, με αρκετούς χρήστες να κάνουν viral την εικόνα των λιγοστών ακροδεξιών διαδηλωτών, ενώ σε παρόμοιο επίπεδο κινήθηκε κι ο σχολιασμός της διαδήλωσης από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

The whole of the #edl demo today in #Manchester god help them in Liverpool in a few weeks pic.twitter.com/BKznFiniGu

