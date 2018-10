H RyanAir λέει πως είναι fake η φωτογραφία, αλλά κάποιοι έχουν αντιρρήσεις (pics & vid)

Για ακόμα μία φορά, τις τελευταίες μέρες, η RaynAir βρέθηκε στο στόχαστρο εξαιτίας μίας φωτογραφίας που δείχνει το πλήρωμα μίας πτήσης που αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στην Μάλαγα, να κοιμάται στο πάτωμα επειδή δεν υπήρξε μέριμνα για αυτούς...



Σύμφωνα με τις καταγγελίες των Πορτογάλων συνδικαλιστών του SNPVAC, η εταιρεία δεν επέδειξε την παραμικρή μέριμνα για την διανυκτέρευση των δεκάδων υπαλλήλων της στην Μάλαγα, ενώ δεν έλαβε τα μέτρα της ούτε για την διανομή φαγητού και νερού στους 24 υπαλλήλους που αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν στον χώρο αναμονής των πληρωμάτων, όπου δεν υπήρχαν ούτε καν οι απαιτούμενες καρέκλες.

Μετά το ντόρο που δημιουργήθηκε λοιπόν, η εταιρία έδωσε στην δημοσιότητα ένα video στο οποίο φαίνεται πως η συγκεκριμένη εικόνα ήταν στημένη...



Ryanair exposes fake photo of cabin crew sleeping in crew room. Watch video here: pic.twitter.com/tzTn6EHsKH

— Ryanair (@Ryanair) October 17, 2018