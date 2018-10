Το «τερμάτισε» η Ryanair: Στο πάτωμα αεροδρομίου έβγαλαν τη νύχτα πιλότοι κι αεροσυνοδοί (pics)

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου τραβήχτηκαν το βράδυ της 13ης προς την 14η Οκτωβρίου, όταν δεκάδες πτήσεις με προορισμό αεροδρόμια της Πορτογαλίας, αναγκάστηκαν να προσγειωθούν εκτάκτως στην Μάλαγα της Ισπανίας, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που συνόδευαν τον τυφώνα Λέσλι (που χτύπησε την χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου πριν μερικές ημέρες), έκαναν απαγορευτική την προσέγγιση των αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των Πορτογάλων συνδικαλιστών του SNPVAC, η εταιρεία δεν επέδειξε την παραμικρή μέριμνα για την διανυκτέρευση των δεκάδων υπαλλήλων της στην Μάλαγα, ενώ δεν έλαβε τα μέτρα της ούτε για την διανομή φαγητού και νερού στους 24 υπαλλήλους που αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν στον χώροι αναμονής των πληρωμάτων.

This is a Ryanair 737 crew based in Portugal, stranded in Malaga, Spain a couple of nights ago due to storms. They are sleeping on the floor of the Ryanair crew room. RYR is earning €1.25 billion this year but will not put stranded crews in a hotel for the night. @peterbellew ? pic.twitter.com/lILWZVqqGj

