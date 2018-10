Καρέ - καρέ η πρώτη εν κινήσει κάθετη προσγείωση F-35 σε αεροπλανοφόρο (vids)

Με χρυσά γράμματα θα μείνει στην ιστορία της παγκόσμιας αεροπλοΐας και των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων ο Βρετανός ιπτάμενος Πίτερ Ουίλσον, ο οποίος έγινε ο πρώτος πιλότος στην ιστορία που έκανε πράξη την κάθετη προσνήωση ενός μαχητικού αεροσκάφους νέας γενιάς F-35 σε αεροπλανοφόρο.

Ο πιλότος της RAF καταγράφηκε από συναδέλφους του να θέτει σε λειτουργία το σύστημα κάθετης ώθησης, χωρίς να ελαττώσει την ταχύτητά του, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στο αεροσκάφος να προσνηωθεί στο αεροπλανοφόρο Queen Elizabeth.

A revolutionary method of landing an #F35 on a ship has been carried out for the first time on board @HMSQnlz.

British test pilot Peter Wilson made history when he conducted the first ever shipborne rolling vertical landing (#SRVL) this weekend. pic.twitter.com/VVjKNhRqGL

