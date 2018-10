Με ανέμους ρεκόρ έως τα 176χλμ/ώρα η καταιγίδα Λέσλι σάρωσε την Πορτογαλία

Ο κυκλώνας- ζόμπι, όπως τον ονόμασαν οι μετεωρολόγοι καθώς σχηματίστηκε και περιφερόταν στον Ατλαντικό Ωκεανό από τις 23 Σεπτεμβρίου, μετατράπηκε σε τροπική καταιγίδα μόλις αφίχθη στις ακτές της Πορτογαλίας τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Ριπές ανέμου ταχύτητας 176χλμ/ώρα καταγράφθηκαν κοντά στο Φιγκέιρα ντα Φος (κεντρικό τμήμα). Πρόκειται για ένα νέο ιστορικό ρεκόρ στην Πορτογαλία, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Εκ των 324.000 ανθρώπων που βρέθηκαν στο σκοτάδι λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης, περίπου το 1/3 συνέχισε να αναμένει την αποκατάσταση του δικτύου, γνωστοποίησε η εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας EDP το απόγευμα.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος παρήλθε. Το φαινόμενο επηρέασε τις παράκτιες περιοχές στο κεντρικό και το βόρειο τμήμα της χώρας» δήλωσε σήμερα το πρωί ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας Λουίς Μπέλο Κόστα.

Hurricane Leslie, which was downgraded to tropical storm, makes landfall into Portugal, bringing down hundreds of trees and leaving more than 15,000 homes without power pic.twitter.com/MxpMruoO6H

— TRT World Now (@TRTWorldNow) 14 Οκτωβρίου 2018