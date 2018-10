Κατήγγειλε 9χρονο για σεξουαλική παρενόχληση επειδή ήταν Αφροαμερικανός (vids)

Σάλο έχει προκαλέσει στην αμερικανική κοινή γνώμη η απόφαση μίας νεαρής γυναίκας να καλέσει την αστυνομία και να ζητήσει την σύλληψη ενός 9χρονου αγοριού για σεξουαλική παρενόχληση, επειδή όπως υποστήριξε ένιωσε ένα άγγιγμα στα οπίσθια την ώρα που το μικρό αγόρι βρισκόταν από πίσω της.

Η καταγγέλουσα, μάλιστα, μιλώντας στο τηλέφωνο με την αστυνομία, έκανε σαφές ότι η ενόχλησή της ήταν μεγαλύτερη επειδή το 9χρονο αγόρι ήταν... μαύρο, ενώ μάταια περαστικοί πολίτες αλλά κι ο υπεύθυνος του καταστήματος προσπαθούσαν να της εξηγήσουν ότι το αγοράκι την άγγιξε καταλάθος με την τσάντα του.

Η αστυνομία κατέφθασε επί τόπου λίγη ώρα αργότερα κι ενώ το 9χρονο αγόρι αλλά κι η μικρότερη αδερφούλα του έκλαιγαν τρομοκρατημένοι με λυγμούς, ενώ όταν είδαν το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του μαγαζιού αποφάσισαν να μην δώσουν συνέχεια στην υπόθεση, καθώς επαληθεύτηκαν οι ισχυρισμοί των αυτοπτών μαρτύρων όπου έκαναν λόγο για παρεξήγηση.

NEW: Surveillance footage proves white woman who called 911 on a young black child claiming he groped her - was wrong @PIX11News #CornerstoreCaroline Full story at 5 pic.twitter.com/agTK0MpgUG

— Andrew Ramos (@AndrewRamosTV) 12 Οκτωβρίου 2018