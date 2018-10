Αεροσκάφος χτύπησε σε τοίχο κατά την απογείωσή του, αλλά η πτήση συνεχίστηκε (pics & vid)

Η αεροπορική εταιρεία Air India ανακοίνωσε πως έθεσε σε διαθεσιμότητα δύο από τους πιλότους της. Το αεροσκάφος που πιλόταραν χτύπησε σε τοίχο κατά τη διάρκεια της απογείωσης, ωστόσο, αποφάσισαν να συνεχίσουν την πτήση για σχεδόν 4 ώρες, παρά τη ζημιά που είχε υποστεί η άτρακτος.

Το Boeing 737 της Air India απογειώθηκε από το Τιρουτσιραπάλι, στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού, στη νότια Ινδία, με προορισμό το Ντουμπάι και σύμφωνα με την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας αξιωματούχοι του αερολιμένα «διαπίστωσαν ότι το αεροσκάφος ίσως να είχε αγγίξει τον περιβάλλοντα τοίχο του αεροδρομίου».

This Air India Express Boeing 737-800 which rammed into the boundary wall and clipped runway ILS instrumentation would have been hurtling down the runway at about 250 kms ... Its a miracle it flew and a miracle that there were no casualties. pic.twitter.com/NPy5VQDPVA

— Vishnu Som (@VishnuNDTV) 12 Οκτωβρίου 2018