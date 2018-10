Ο Αμερικανός πάστορας ελευθερώθηκε κι αναμένεται να επιστρέψει από την Τουρκία με αμερικανικό αεροσκάφος

Το δικαστήριο καταδίκασε τον Μπράνσον, ο οποίος κατηγορείτο για τρομοκρατία, σε φυλάκιση 3 ετών και ενάμιση μήνα, δηλώνοντας όμως δεν θα παραμείνει άλλο υπό κράτηση λόγω του χρόνου που έχει παραμείνει προφυλακισμένος.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο πάστορας συγκινήθηκε κι έκλαψε την ώρα της ανάγνωσης της απόφασης. Πριν από την ανακοίνωση αυτή είπε ενώπιον του δικαστηρίου: «Είμαι αθώος. Αγαπώ τον Χριστό, αγαπώ την Τουρκία».

Η υπόθεση σε βάρος του Άντριου Μπράνσον, ενός ευαγγελικού πάστορα από τη Βόρεια Καρολίνα, που ζούσε στην Τουρκία για περισσότερα από 20 χρόνια και συνελήφθη πριν από δύο χρόνια, είχε οδηγήσει στην επιβολή δασμών εκ μέρους των ΗΠΑ, σε βάρος της Τουρκίας. Ο πάστορας βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό από τον Ιούλιο.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Twitter: «Ο ΠΑΣΤΟΡΑΣ ΜΠΡΑΝΣΟΝ ΜΟΛΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΕ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ».

PASTOR BRUNSON JUST RELEASED. WILL BE HOME SOON!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Οκτωβρίου 2018