Φρίκη: Κατακρεούργησαν με μαχαίρια 14χρονο επειδή έμοιαζε με ομοφυλόφιλο (pic)

Το σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στην γειτονιά του Γιαρμούκ της ιρακινής πρωτεύουσας, ενώ οι δράστες δεν δίστασαν να τραβήξουν και βίντεο από την στιγμή της δολοφονίας του ανήλικου αγοριού.

#حمّودي_المطيري is trending in Arabic because a 14 year old Iraqi Boy named Hamodi Al-Motteri was tortured and killed because people suspected he was gay and the video is being shared on shared on Social media by his killer.

His Last words were: "I want to see my mother" pic.twitter.com/CMxnYEcOYr

— Secular Liberal Boudicca (somalis call me Afweyne) (@Jliba1997) October 9, 2018