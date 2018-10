Συναγερμός στην Φλόριντα: Χιλιάδες εκκενώνουν τα σπίτια τους ενώ ο τυφώνας Μάικλ πλησιάζει (pic & vid)

Στην κατηγορία 2 αναβαθμίστηκε ο κυκλώνας Μάικλ στη Φλόριντα και οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, καθώς προβλέπεται τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα ισχυρά.

Σύμφωνα με το Guardian, ο κυκλώνας έχει προκαλέσει το θάνατο 13 ατόμων στην Καραιβική και την Κεντρική Αμερική και το πέρασμά του από τη Φλόριντα προκαλεί την ανησυχία αρχών και κατοίκων.

Τουλάχιστον 120.000 είναι οι κάτοικοι που καλούνται να εκκενώσουν τα σπίτια τους εξαιτίας του Μάικλ.

«Οι κάτοικοι πρέπει να φύγουν τώρα» είπε ο Tommy Ford, σερίφης της περιοχής.

Minor coastal flooding has begun in Dauphin Island, AL along the Gulf Coast, which is seeing the initial impacts of #HurricaneMichael. pic.twitter.com/UnjeD1vyFa

— srb news (@srbnews0) October 9, 2018