Ο επικεφαλής της ΝASA αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εξωγήινης ζωής (vid)

Ο επικεφαλής της NASA Τζιμ Μπραϊντενστάιν, κατά την διάρκεια διάλεξης που έδωσε σήμερα στο πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας με θέμα τις προοπτικές εξερεύνησης του Διαστήματος, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο της ύπαρξης ζωής στο ηλιακό μας σύστημα.

Απαντώντας εξάλλου σε ερώτημα σχετικά με τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας στον τομέα της διαστημικής συνεργασίας, ο επικεφαλής της NASA είπε ότι είναι περίφημες.

Σήμερα ο πρύτανης του Πανεπιστημίου της Μόσχας Βίκτορ Σαντόβιτσι απένειμε στον επικεφαλής της NASA τιμητική διάκριση με επίχρυση εκτύπωση, ενώ Τζιμ Μπραϊντενστάιν του δώρισε μια φωτογραφία από τον Άρη που είχε τραβήξει το διαστημικό όχημα Curiosity.

LIVE NOW: Speaking at Moscow State University about U.S.-Russian space cooperation. https://t.co/p4F7IhYI2M

