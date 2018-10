Συνεχίζεται η τραγωδία στην Ινδονησία: Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό και το τσουνάμι έφθασε τους 1.649

Να συνεχιστεί η επιχείρηση εντοπισμού των θυμάτων του σεισμού των 7,5 βαθμών και του τσουνάμι που ακολούθησε στην Ινδονησία ζήτησε ο πρόεδρος της χώρας Τζόκο Γουιντόντο την ώρα που ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων έφθασε τους 1.649 αλλά είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί.

Οι περισσότεροι νεκροί έχουν εντοπιστεί στο κυριότερο αστικό κέντρο της περιοχής, τη μικρή πόλη Πάλου.

Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών αναφέρει ότι 1.700 σπίτια σε μια και μόνο συνοικία «εξαφανίστηκαν». Πολλές δεκάδες άνθρωποι έχουν θαφτεί κάτω από αυτά.

Στη συνοικία του Πάλου, την Μπαλαρόα, οι διασώστες βρήκαν σήμερα 34 πτώματα, ανάμεσά τους και εκείνο της 10χρονης Ντέντε Αουλιανίσα. Οι γονείς της την αναγνώρισαν από την προσκοπική της στολή.

A 7.5-magnitude earthquake and resulting tsunami on Sept. 28 in Indonesia left a trail of destruction detectable from space. Using images like these, responders can identify areas that experienced significant damage to better allocate resources. See how: https://t.co/7mYeldkkqt pic.twitter.com/OIuTb9j1lx

Στη γειτονική συνοικία Πετόμπο, μια ομάδα Γάλλων διασωστών αναζητούν ανθρώπινα μέλη που τυχόν να προεξέχουν από τα στρώματα λάσπης.

«Θα χρειαστούν 4 με 5 μήνες για να απομακρύνουμε το έδαφος με εκσκαφείς. Οι εκσκαφείς δεν μπορούν να απομακρύνουν τεράστιες ποσότητες λάσπης γιατί υπάρχουν πτώματα από κάτω, πρέπει να σκάβεις το χώμα πολύ προσεκτικά», λέει ο Αρνό Αλιμπέρ της διεθνούς μκο Pompiers Humanitaires Francais, της πρώτης που επιχείρησε στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, σε πλωτό νοσοκομείο μετατράπηκε το πλοίο KRI Dr Soeharso, το οποίο έφθασε στο λιμάνι του Πάλου. Ήδη τέσσερα μωρά ήρθαν στον κόσμο τις τελευταίες ημέρες εκεί δεδομένου ότι τα νοσοκομεία στις πληγείσες περιοχές έχουν καταστραφεί.

The earthquake and tsunami caused an immense damage in Palu, Indonesia. But few people have seen or really understand the process of liquefaction, here caught on satellite in a time lapse https://t.co/fCIONUK1rx pic.twitter.com/82cUyV6YnK

— Massimo (@Rainmaker1973) 6 Οκτωβρίου 2018