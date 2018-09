Την σκότωσε το 1973 και έδειξε τώρα το σημείο που την έθαψε (vids)

Έτοιμη να κλείσει είναι η υπόθεση της εξαφάνισης μίας κοπέλας που ήταν ανοιχτή από το 1973.

Η Κόλιν Άνταμς είχε δηλωθεί αγνοούμενη, με τον άντρας τότε να αναφέρει πως έφυγε με έναν μεσήλικα, λέγοντάς του οτι δεν θέλει να ξαναδεί ούτε τον ίδιο, ούτε και τα παιδιά τους.



Τα ίχνη της δεν βρέθηκαν ποτέ και η υπόθεση είχε μείνει ανοιχτή για 45 ολόκληρα χρόνια...

Μέχρι που την προηγούμενη Τετάρτη, οι αρχές της Αυστραλίας συνέλαβαν τον σύζυγό της, Τζέφρι Άνταμς.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, όντας 70 ετών, οι αρχές δεν άργησαν να αποσπάσουν την ομολογία του.

Μάλιστα η κάμερα τον «έπιασε» τη στιγμή που δείχνει που έχει θάψει το σώμα της, αφού την σκότωσε.



