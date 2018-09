Η Βενεζουέλα λιμοκτονεί κι ο Μαδούρο τρώει σαν τον Λούκουλο στο εστιατόριο του Salt Bae (pics & vid)

Αλγεινή εντύπωση κι εξαιρετικά αρνητικά σχόλια έχει προκαλέσει η απόφαση του προέδρου της Βενεζουέλας να δειπνήσει στο φημισμένο εστιατόριο του σεφ Salt Bae, κατά τη διάρκεια της ολιγόωρης παρουσίας του στην Κωνσταντινούπολη.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας εμφανίστηκε μαζί με τη σύζυγό του να απολαμβάνουν το «λουκούλειο» δείπνο του στο εστιατόριο του Salt Bae (κατά κόσμον Νουσρέ Γκοκτσέ), καθώς πραγματοποίησαν δίωρη στάση στην τουρκική μεγαλούπολη, πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Κίνα, στα πλαίσια επίσημης επίσκεψης με σκοπό την αναζήτηση οικονομικής βοήθειας για την χειμαζόμενη πατρίδα του.

Καπνίζοντας το πούρο του και δεχόμενος τις αυτοπρόσωπες υπηρεσίες του διάσημου σεφ, ο Νίκολας Μαδούρο φαίνεται να μην δίνει δεκάρα για τις συνθήκες που επικρατούν στην πατρίδα του, όπου η οικονομική κατάσταση εκατομμυρίων πολιτών αγγίζει τα όρια της εξαθλίωσης

.

Το μπολιβάρ, το νόμισμα της χώρας, καταγράφει συνεχή αρνητικά ρεκόρ στην υποτίμηση της αξίας του, με τους Βενεζουελάνους να δημιουργούν βουνά από χαρτονομίσματα άνευ αξίας, ενώ κατά εκατοντάδες χιλιάδες αφήνουν την πατρίδα τους για γειτονικά κράτη (Βραζιλία, Ισημερινός, Κολομβία), προσπαθώντας είτε να βρουν είδη πρώτης ανάγκης που εκλείπουν από την εγχώρια αγορά είτε να ξεφύγουν από την τραγική κατάσταση που επικρατεί.

Η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί εναντίον του «αυθάδη» Μαδούρο για την προκλητική του επίσκεψη στο χλιδάτο και πανάκριβο εστιατόριο, ενώ χρήστες των social media «έστρεψαν τα βέλη» τους προς τον Μαδούρο, δημοσιεύοντας ένα σκίτσο με το Salt Bae να κάνει την χαρακτηριστική του φιγούρα με το ρίξιμο του αλατιού στο γεύμα, με ένα σκελετωμένο παιδί στο πιάτο του προέδρου της Βενεζουέλας και της συζύγου του.

They paid you with the blood of innocents that die of HUNGER and without MEDICINES That you take advantage of it VENEZUELA will not forget you "Butcher like Maduro" !! pic.twitter.com/eqsZSwljpw

— Liliana Sánchez (@LilianaSnchez9) 18 Σεπτεμβρίου 2018