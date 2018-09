Δημοσιογράφος προσπάθησε να ξεγελάσει τους θεατές, αλλά έγινε ρεζίλι (vid)

Κατά βάθος όλοι γνωρίζουν οτι τα ΜΜΕ πολλές φορές υπερβάλουν. Άλλα σε μικρότερο βαθμό, άλλα όμως σε πολύ μεγάλο, φτάνοντας σε επίπεδα κιτρινισμού.

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί και ο Paul Goodloe, ο οποίος έκανε εξωτερικό ρεπορτάζ την ώρα του τυφώνα Φλόρενς.

Οι τηλεθεατές τον έβλεπαν να παλεύει με τους ανέμους για να σταθεί όρθιος, αλλά ήταν όντως έτσι τα πράγματα;

Μάλλον όχι, κρίνοντας τους δύο τύπους που εμφανίστηκαν να περπατάνε χαλαρά ακριβώς πίσω του.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL

— Tony scar. (@gourdnibler) September 14, 2018