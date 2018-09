ΗΠΑ: Σαρώνει την ανατολική ακτή ο τυφώνας Φλόρενς, εκατομμύρια κάτοικοι εκκενώνουν τα σπίτια τους (pics & vids)

Με ανέμους ταχύτητας 175 χιλιομέτρων την ώρα έκανε την εμφάνισή του στις ΗΠΑ, ο κυκλώνας Φλόρενς, ο οποίος ωστόσο φτάνει στην αμερικανική ενδοχώρα αρκετά πιο εξασθενημένος από ότι αρχικά υπολογιζόταν.

Μετά την υποβάθμισή του κατά δύο βαθμίδες στην κλίμακα Σαφίρ-Τόμπσον (η οποία μετράει την ταχύτητα των ανέμων κι αποτελείται από πέντε βαθμίδες), ο Φλόρενς βρίσκεται στην δεύτερη βαθμίδα αυτή τη στιγμή, γεγονός όμως που δεν εφησυχάζει αρχές και πολίτες, που σπεύδουν σε ασφαλή καταφύγια.

Ήδη οι αρχές έχουν διατάξει την εκκένωση των κατοίκων στις παραθαλάσσιες περιοχές των πολιτειών της Βόρειας και Νότιας Καρολίνας, της Τζόρτζια, της Βιρτζίνια και της ομοσπονδιακής περιοχής της πρωτεύουσας Ουάσιγκτον, με τους μέχρι στιγμής υπολογισμούς να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένους.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης με Live συνδέσεις από τις ακτές των ανατολικών ΗΠΑ καλύπτουν λεπτό προς λεπτό την έλευση του τυφώνα, που θεωρείται ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιές ύψους μέχρι και 30 δισ. δολαρίων και να συγκαταλεχθεί στην λίστα των δέκα καταστροφικότερων τυφώνων των τελευταίων χρόνων.

Δορυφορικές απεικονίσεις από τον όγκο και το «μάτι» του τυφώνα έχουν προκαλέσει αίσθηση, ενώ οι αρχές προειδοποιούν όσους έχουν σπεύσει στα καταφύγια να προετοιμάζονται για εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση.

