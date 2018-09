Οριστικά στο Τελ Αβίβ κι όχι στην Ιερουσαλήμ η Eurovision 2019

Το Τελ Αβίβ επελέγη για να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2019, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), τονίζοντας ότι αναμένει να λάβει «εντός της εβδομάδας» εγγυήσεις για τον «απολίτικο» χαρακτήρα του διαγωνισμού.

Υποψήφιες πόλεις ήταν επίσης η Ιερουσαλήμ και το Εϊλάτ. «Το Τελ Αβίβ παρουσίασε μια πολύ δημιουργική και πειστική πρόταση σε όλους τους τομείς», εξήγησε σε ανακοίνωσή της η EBU.

Οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 14 και 16 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός στις 18 του ίδιου μήνα.

Shalom @TelAviv! #Israel's "non-stop" city will host @Eurovision 2019 next year! Find out where, and the dates for next year's competition, here: https://t.co/hAjFWxafIh #Eurovision #ESC2019 #TelAviv pic.twitter.com/rYNJcaaq7C

— EBU (@EBU_HQ) September 13, 2018