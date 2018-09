Οι καλλιτέχνες κάνουν... πόλεμο στη Eurovision (vid)

Ωστόσο, με ανοιχτή τους επιστολή στον Guardian, καλλιτέχνες όπως ο Μπράιαν Ίνο, οι Wolf Alice, οι Knife και ο νικητής του 1994 από την Ιρλανδία Τσάρλι ΜακΓκέτιγκαν κάνουν έκκληση για μποϊκοτάζ του διαγωνισμού αν όντως πραγματοποιηθεί στο Ισραήλ.

Όπως γράφουν: «Μέχρι οι Παλαιστίνιοι να μπορούν να απολαμβάνουν ελευθερία, δικαιοσύνη και ίσα δικαιώματα όπως όλοι οι άνθρωποι, δεν θα έπρεπε να γίνονται επαγγελματικές συνεργασίες σα να μη συμβαίνει τίποτα με τη χώρα που τους αρνείται τα βασικά τους δικαιώματα».

Ανάμεσα στους υπογράφοντες, υπάρχουν τα όνοματα του Νικ Σέιμουρ (Crowded House), των σκηνοθετών Αλέν Γκιροντί και Κεν Λόουτς, αλλά και των σεναριογράφων και σκηνοθετών Μάικ Λι και Άκι Καουρισμάκι.

Η επιστολή καταλήγει: «Καταλαβαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης απαιτεί την εύρεση μιας τοποθεσίας που δεν θα δημιουργεί αυτό το χάσμα για την Eurovision του 2019. Θα πρέπει να ακυρώσει την πραγματοποίησή της στο Ισραήλ και να τη μεταφέρει σε μία άλλη χώρα με καλύτερο ιστορικά όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αδικία διχάζει ενώ η επιδίωξη της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώνει.»

Στο μεταξύ, πρόσφατα η Λάνα Ντελ Ρέι αναγκάστηκε να ακυρώσει την συμμετοχή της στο Meteor φεστιβάλ στο Ισραήλ μετά από τη διαμάχη που δημιουργήθηκε από ακτιβιστές, αλλά και τον Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd.

Το ίδιο συνέβη και με την Lorde, αλλά όχι και με τους Νικ Κέιβ και οι Radiohead που εν τέλει εμφανίστηκαν στο Ισραήλ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του τελευταίου.

Η Ρότζερ Γουόλτερς έγραψε στο λογαριασμό της στο facebook:

Dear Lana Del Rey

I have been reading your comments on Twitter, maybe I can help clear a couple of things up. Palestine is a unique situation in that the BDS picket line exists at the request of Palestine civil society as a whole. To respect it as I, and many others do, is a political act of support for the Palestinian people in their struggle for basic human rights. To cross it, conversely, is a political act in support of the apartheid state that would deny them those basic human rights. Even if in your heart of hearts you believe yourself to be neutral. As Nobel Peace Laureate Desmond Tutu rightly says, “If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor.” I implore you, and any other act considering crossing the picket line, to perform at the Meteor Festival to consider long and hard, I have no doubt the Israeli promoters are paying top dollar, they are well known for that, but is the price worth passing up your moment on the road to Damascus and abandoning your Palestinian brothers and sisters to their fate in their hour of need ?

Love

R.

Πηγή: reader.gr