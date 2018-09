Ο Τραμπ χαιρετίζει τη στρατιωτική παρέλαση «χωρίς πυρηνικούς πυραύλους» στη Βόρεια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαιρέτισε σήμερα τη στρατιωτική παρέλαση «χωρίς πυρηνικούς πυραύλους» που διεξήχθη στην Πιονγκγιάνγκ για τον εορτασμό της 70ης επετείου από την ίδρυση της Βόρειας Κορέας, ευχαριστώντας τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν για την πρωτοβουλία αυτή.

«Είναι ένα ισχυρό και πολύ θετικό μήνυμα εκ μέρους της Βόρειας Κορέας. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Κιμ», έγραψε ο Τραμπ στο μήνυμα του στο Twitter, εκτιμώντας ότι τίποτε δεν αξίζει περισσότερο από έναν καλό διάλογο μεταξύ δύο προσώπων που τρέφουν αμοιβαία εκτίμηση.

North Korea has just staged their parade, celebrating 70th anniversary of founding, without the customary display of nuclear missiles. Theme was peace and economic development. “Experts believe that North Korea cut out the nuclear missiles to show President Trump......

...its commitment to denuclearize.” @FoxNews This is a big and very positive statement from North Korea. Thank you To Chairman Kim. We will both prove everyone wrong! There is nothing like good dialogue from two people that like each other! Much better than before I took office.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Σεπτεμβρίου 2018