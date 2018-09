Τέσσερις νεκροί σε απόπειρα ληστείας τράπεζας στο Σινσινάτι (pic & vid)

Η αστυνομία του Σινσινάτι ανέφερε νωρίτερα μέσω του Twitter ότι «ερευνά μια ανταλλαγή πυρών» μεταξύ ενός ενόπλου και ενός αστυνομικού μέσα στην τράπεζα Fifth Third.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Έλιτο Άιζακ επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι νεκρός. Διευκρίνισε ότι μπήκε στο κτίριο από το υπόγειο γκαράζ και κατόπιν πέρασε στην αίθουσα υποδοχής του κοινού, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλούς αστυνομικούς.

@CincyPD units are still actively clearing the scene in the 500 block of Walnut St. related to the active shooter investigation. People in the immediate vicinity should remain on lockdown until further notice. Continue to follow this feed for updates. pic.twitter.com/V7IwmzPE5S

