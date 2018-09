«Σαρωτικό» το πέρασμα φονικού τυφώνα στην Ιαπωνία (vids)

Έντεκα νεκροί, περισσότεροι από 600 τραυματίες, πολλές υλικές ζημιές και χάος στο διεθνές αεροδρόμιο Κανσάι της Οζάκα στη δυτική Ιαπωνία, με τις αρχές να πραγματοποιούν επιχείρηση για την απομάκρυνση χιλιάδων επιβατών, είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της καταστροφής που έχει προκαλέσει ο τυφώνας Τζέμπι, ο οποίος σάρωσε την Ιαπωνία και αναμένεται να μείνει χαραγμένος στη μνήμη των κατοίκων της, παρότι απέχει πολύ από το να είναι ο πιο φονικός που έχει αντιμετωπίσει η χώρα.

Ο 21ος τυφώνας της εποχής, οι άνεμοι του οποίου στο κεντρικό τμήμα της χώρας ξεπέρασαν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα και στην περιφέρεια έφτασαν τα σχεδόν 220 χιλιόμετρα την ώρα, διασχίζοντας το αρχιπέλαγος από τα νοτιοδυτικά ως τα βόρεια, εν τέλει αποδυναμώθηκε και πλέον κατατάσσεται στην κατηγορία της καταιγίδας στα ανοιχτά.

Strongest typhoon in 25yrs hits Japan, with evacuation advisories & 100s of flights canceled https://t.co/2xWXiiClk9 pic.twitter.com/TFospIhoyc

— RT (@RT_com) 5 Σεπτεμβρίου 2018