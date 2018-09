Λαθροκυνηγοί σκότωσαν 87 ελέφαντες στην Μποτσουάνα

Μάλιστα, εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό λαθροθηρίας είναι το μεγαλύτερο σε κλίμακα που έχει παρατηρηθεί στην Αφρική μέχρι σήμερα, ενώ ο πληθυσμός των ελεφάντων στην ήπειρο παρουσιάζει πολύ σοβαρή μείωση τα τελευταία χρόνια. Τα ποσοστά ελάττωσης του πληθυσμού φθάνουν στο 30% - περίπου 144.000 ελέφαντες - από το 2007 έως το 2014.

Όπως έγινε γνωστό, οι 87 ελέφαντες θανατώθηκαν και γδάρθηκαν από λαθροκυνηγούς για τους χαυλιόδοντές τους και βρέθηκαν μέσα σε νόμιμα προστατευόμενη περιοχή κοντά στο Ιερό της Μποτσουάνας.

Οι ελέφαντες ανακαλύφθηκαν από μέλη της οργάνωσης «Elephants Without Borders». Όπως έκαναν γνωστό, το ανησυχητικό ποσοστό ανακαλύφθηκε, κατά τη διάρκεια της απογραφής του πληθυσμού των ελεφάντων για λογαριασμό της κυβέρνησης της χώρας.

