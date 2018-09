Ομπάμα στην κηδεία του Μακέιν: «Μας έκανε καλύτερους προέδρους» (vid)

Οι πρώην πρόεδροι Τζορτζ Ου. Μπους και Μπαράκ Ομπάμα, που έκλεισαν και οι δύο τον δρόμο του Τζον Μακέιν για τον Λευκό Οίκο, το 2000 και το 2008 αντίστοιχα, αποχαιρέτισαν τον βετεράνο πολιτικό δηλώνοντας ότι τους έκανε «καλύτερους προέδρους».

Ο Τζον Μακέιν «μας έκανε καλύτερους προέδρους, όπως έκανε καλύτερη και τη Γερουσία, όπως έκανε καλύτερη και τη χώρα» είπε ο Ομπάμα στον επικήδειό του για τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή και ήρωα του Βιετνάμ.

