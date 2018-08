O Τραμπ κατηγορεί την Google για διασπορά fake news σε βάρος του (pic)

Τα αποτελέσματα σε μια αναζήτηση «Νέα για τον Τραμπ» είναι μόνο αναφορές από τα Μέσα των Fake News, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter το πρωί της Τρίτης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποιεί την Google ότι η προσπάθειά της να ελέγχει τα αποτελέσματα που φτάνουν στους χρήστες της «είναι επικίνδυνο και θα ερευνηθεί».

Τα αποτελέσματα του Google στην αναζήτηση «Νέα για τον Τραμπ» είναι σχεδόν αποκλειστικά Fake News. Με άλλα λόγια, η Google “πειράζει” τα αποτελέσματα που αφορούν αναζήτηση για εμένα αλλά και άλλα πρόσωπα, έτσι ώστε σχεδόν όλα τα αποτελέσματα και οι ειδήσεις να είναι ΚΑΚΕΣ. Προωθεί media όπως το CNN ενώ τα Ρεπουμπλικανικά / Συντηρητικά Μέσα αποκλείονται. Αυτό δεν είναι παράνομο? Το 96% των αποτελεσμάτων στην αναζήτηση «Νέα για τον Τραμπ» προέρχονται από Μέσα που πρόσκεινται στην Αριστερά, πράγμα πολύ επικίνδυνο. Το Google και άλλες εταιρείες καταπιέζουν τις φωνές των Συντηρητικών και αποκρύπτουν πληροφορίες και νέα που είναι καλά. Ελέγχουν τι μπορούμε και δεν μπορούμε να δούμε. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση – θα ερευνηθεί και θα αντιμετωπιστεί» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Twitter.

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Αυγούστου 2018