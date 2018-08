Μακελειό σε τουρνουά video game στην Φλόριντα: Τέσσερις νεκροί και 10 τραυματίες (vids)

Ένοπλος άνοιξε πυρ κατά νέων που συμμετείχαν σε τουρνουά Madden NFL live video game στο εμπορικό κέντρο Jacksonville Landing, στο κέντρο του Τζάκσονβιλ της Φλόριντα.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον δέκα τραυματίστηκαν.

Εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη δεν έδωσε πληροφορίες για τα θύματα ή τον ένοπλο, δήλωσε ωστόσο ότι δυνάμεις της αστυνομίας και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έχουν σπεύσει στο σημείο της επίθεσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Τζάκσονβιλ νεκρός είναι και ο ύποπτος για την επίθεση, ενώ τόνισαν ότι βρήκαν ανθρώπους να έχουν κλειδωθεί σε διάφορα σημεία για να γλιτώσουν.

Σοκαριστικό ντοκουμέντο από την στιγμή των πυροβολισμών

Ηχητικό ντοκουμέντο από το περιστατικό με πυροβολισμούς στη Φλόριντα έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter φαίνεται η live διεξαγωγή του τουρνουά video game, όταν ξαφνικά ακούγονται πυροβολισμοί και το σήμα πέφτει.

Oh my god someone just shot up the Jacksonville madden tournament. This is unreal I hope everyone is okay. https://t.co/vs0eS2upIV

— Kyrie Curry (@THATS_FlNE) 26 Αυγούστου 2018