Ινδία: Τουλάχιστον 370 νεκροί και 700.000 εκτοπισμένοι (vids)

Με τη βοήθεια δεκάδων ελικοπτέρων και εκατοντάδων σκαφών, οι διασώστες συνέχισαν σήμερα τις προσπάθειες να σώσουν χιλιάδες ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί από τις πλημμύρες στην πολιτεία Κεράλα, στη νότια Ινδία, με τον απολογισμό των νεκρών ολοένα και να αυξάνεται φθάνοντας τους τουλάχιστον 370, ενώ 700.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Πρόκειται για τις χειρότερες πλημμύρες που σαρώνουν την περιοχή εδώ κι έναν αιώνα. Από την έναρξη των μουσώνων την 29η Μαϊου τουλάχιστον 370 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, όπως διευκρίνισε σήμερα στο AFP ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης της πολιτείας της Κεράλας, Σουμπχάς Τ.Β.

A pregnant woman and a 101-year-old were rescued by helicopter after the worst floods in a century to hit Kerala, India. pic.twitter.com/360S6Wo9oo

— AJ+ (@ajplus) 19 Αυγούστου 2018