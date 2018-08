Παλαιστίνιοι περιμένουν 10,5 τόνoυς αλληλογραφίας που την καθυστερούσε το Ισραήλ επί 8 χρόνια (vid)

Τις τελευταίες ημέρες οι υπάλληλοι της ταχυδρομικής υπηρεσίας ταξινομούν το περιεχόμενο χιλιάδων σάκων, στην Ιεριχώ της Δυτικής Όχθης, αφού οι ισραηλινές αρχές επέτρεψαν επιτέλους να περάσουν στα Παλαιστινιακά Εδάφη γράμματα και δέματα από τη γειτονική Ιορδανία. Σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους, οι 10,5 τόνοι γραμμάτων και δεμάτων παρέμεναν στην Ιορδανία από το 2010 επειδή το Ισραήλ δεν επέτρεπε την απευθείας παράδοσή τους στην Παλαιστινιακή Αρχή, στη Δυτική Όχθη.

Η αλληλογραφία από τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, τα σύνορα των οποίων ελέγχονται από τις ισραηλινές αρχές, περνά πρώτα από ελέγχους ασφαλείας στο Ισραήλ. Οι ισραηλινές αρχές αναφέρουν ότι επίκειται η εφαρμογή μιας συμφωνίας του 2016 η οποία θα επιτρέψει την απευθείας ταχυδρομική σύνδεση της Δυτικής Όχθης με το εξωτερικό.

VIDEO: Employees of the Palestinian postal service sort through some 10 tonnes of letters and packages blocked by Israel from entering the West Bank for up to eight years pic.twitter.com/GSPpXknVGi

— AFP news agency (@AFP) 15 Αυγούστου 2018