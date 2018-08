O χορός του Πούτιν στον γάμο της Αυστριακής υπουργού Εξωτερικών (pics)

Κάνοντας μια στάση στον δρόμο του για το Βερολίνο, όπου αργότερα θα συναντηθεί με την καγκελάριο της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, ο Πούτιν έφτασε στον γάμο κρατώντας ένα μπουκέτο με λουλούδια και συνοδευόμενος, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, από μια ομάδα Κοζάκων χορωδών που τραγούδησαν για τους νεόνυμφους.

Φωτογραφίες από τον γάμο δείχνουν την 53χρονη νύφη με ένα μακρύ, λευκό και κρεμ φόρεμα «ντιρντλ», να χαμογελάει μιλώντας στον Πούτιν ενώ χορεύουν σε έναν αμπελώνα, στη Στυρία, όπου η Κνάισλ παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Βόλφγκανγκ Μάιλινγκερ.

