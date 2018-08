Βανάκι της αστυνομίας «πάτησε» αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης υπόπτου (vid)

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν οι αστυνομικοί κλήθηκαν να προχωρήσουν στον έλεγχο των στοιχείων ενός άντρα, που κινούταν με ύποπτες κινήσεις κοντά σε super market της περιοχής.

Φθάνοντας στο σημείο, ο συνοδηγός του βαν κατέβηκε από το όχημα, κατευθυνόμενος προς τον ύποπτο, ο οποίος στην θέα των αστυνομικών άρχισε να τρέχει, με τους τελευταίους να τον καταδιώκουν τόσο πεζή όσο και με το βαν.

Όμως, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο πεζός αστυνομικός χάνει την ισορροπία του και πέφτει καταμεσής του δρόμου, με τον οδηγό του βαν να μην προλαβαίνει να σταματήσει και να τον χτυπάει, ευτυχώς με μικρή ταχύτητα.

Police van accidentally runs over one of its own officers pic.twitter.com/wzUTp7TeHu

— The Independent (@Independent) August 17, 2018