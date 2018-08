To Pornhub κάνει δώρο στους Ινδούς μία εβδομάδα συνδρομής στα premium βίντεο λόγω... εθνικής γιορτής (pic)

Πιο συγκεκριμένα, οι ιθύνοντες του Pornhub αποφάσισαν να δώσουν σε κάθε χρήστη της ιστοσελίδας από την Ινδία, μία εβδομαδιαία συνδρομή, κατά την οποία θα μπορούν να παρακολουθούν όλα τα βίντεο της ιστοσελίδας, ακόμα κι αυτά που διατίθενται με την καταβολή χρημάτων.

Η διάθεση των Premium υπηρεσιών του site θα είναι διαθέσιμη για τα εκατομμύρια χρήστες από την ασιατική χώρα για μία εβδομάδα, από τις 15 μέχρι και τις 22 Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια το υπάρχον καθεστώς θα επανέλθει.

Βέβαια, πρέπει να αναφερθεί ότι η πρωτοβουλία από το Pornhub αποσκοπεί στην μεγαλύτερη διαφήμιση της ιστοσελίδας στο κράτος του 1,3 δισ. ανθρώπων, μία αγορά που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικερδής για το μεγαλύτερο site ερωτικού περιεχομένου παγκοσμίως, ενώ η απόφαση αυτή έχει σκορπίσει κύματα ενθουσιασμού στους κατοίκους της Ινδίας, γεγονός που είναι προφανές στα social media της χώρας, με τους χρήστες να δηλώνουν τυχεροί κι αποφασισμένοι να αξιοποιήσουν μέχρι τέλους την αναπάντεχη ευκαιρία που τους δίνεται.

Pornhub says Jai Hind to India, offers one-week premium membership to Indians for free to mark I-Dayhttps://t.co/PFDBKMK2Ac

— IndiaTodayTech (@IndiaTodayTech) 15 Αυγούστου 2018