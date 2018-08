Πολιτικοί και καλλιτέχνες θρηνούν για την απώλεια της Αρίθα Φράνκλιν (pics)

«Σε μια από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής μας, δεν βρίσκουμε τα κατάλληλα λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας. Χάσαμε τη μητριάρχη και τον βράχο της οικογένειάς μας. Η αγάπη της για τα παιδιά της, τα εγγόνια, τα ανίψια και τα ξαδέλφιά της δεν είχε όρια», γράφει η οικογένεια της «Βασίλισσας της σόουλ» στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η ατζέντισσά της, Γκουέντολιν Κουίν.

Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, στην ορκωμοσία του οποίου, το 1993, είχε τραγούδησε η Φράνκλιν, είπε ότι «κλαίει για τον χαμό της φίλης του» την οποία χαρακτήρισε «έναν από τους μεγαλύτερους εθνικούς θησαυρούς» της χώρας.

«Άγγιξε τις ψυχές μας επί περισσότερα από 50 χρόνια. Ήταν κομψή, γενναιόδωρη και ασυμβίβαστη στο καλλιτεχνικό της έργο (...) Θα είναι για πάντα η Βασίλισσα της Σόουλ για όλους εκείνους που την γνώριζαν προσωπικά και μέσω της μουσικής της», τόνισε.

«Η Βασίλισσα της Σόουλ, η Αρίθα Φράνκλιν, είναι νεκρή. Ήταν μια εξαιρετική γυναίκα που ευλογήθηκε με ένα υπέροχο δώρο από τον Θεό, τη φωνή της. Θα μας λείψει», ήταν το μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η Φράνκλιν είχε τραγουδήσει και στην τελετή ορκωμοσίας του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος τίμησε τη «θεία» Αρίθα εκτιμώντας ότι συνέβαλε στη διαμόρφωση της σύγχρονης Αμερικής.

«Στη φωνή της ακούγαμε την Ιστορία μας, στην ολότητά της και με όλες τις αποχρώσεις της: τη δύναμή μας και τους καημούς μας, τη σκοτεινή πλευρά μας και το φως μας, την αναζήτηση της λύτρωσης και τον σεβασμό που κερδίζεται δύσκολα. Μας βοηθούσε να αισθανόμαστε πιο συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλο, να ελπίζουμε περισσότερο, να είμαστε πιο ανθρώπινοι. Και μερικές φορές μας βοηθούσε απλώς να τα ξεχνάμε όλα και να χορεύουμε» αναφέρεται στην ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρώην πρόεδρος και η σύζύγος του Μισέλ.

«Δεν της αξίζει μονάχα ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ μας αλλά επίσης και η αιώνια αναγνώρισή μας επειδή μας άνοιξε τα μάτια, τα αυτιά και τις καρδιές μας. Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλη μου» είπε από την πλευρά της η Χίλαρι Κλίντον.

Ο χαμός της Αρίθα Φράνκλιν προκάλεσε ένα κύμα αντιδράσεων, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς δεκάδες καλλιτέχνες, με πολλούς από τους οποίους είχε συνεργαστεί στην πολυετή καριέρα της, έσπευσαν να εκφράσουν τη θλίψη τους. Αρχής γενομένης από έναν άλλο θρύλο, την Νταϊάνα Ρος, που έγραψε στο Twitter ότι «προσεύχεται για την χρυσή ψυχή» της ερμηνεύτριας του Respect και του I Say a Little Prayer.

«Ας σταθούμε όλοι για μια στιγμή για να τιμήσουμε την ονειρεμένη ζωή της Αρίθα Φράνκλιν, της βασίλισσας της ψυχής μας, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για όλους μας επί τόσα χρόνια», ήταν το μήνυμα που ανάρτησε ο Πολ Μακάρτνεϊ.

Ο Έλτον Τζον έκανε λόγο για «πλήγμα για όλους εκείνους που αγαπούν την πραγματική μουσική», ενώ ο Μικ Τζάγκερ μίλησε για μια «συναρπαστική προσωπικότητα».

Τα συλλυπητήριά τους έστειλαν επίσης ο Λίαμ Γκάλαχερ και ο Ρίνγκο Σταρ ενώ ο Ρίκι Μάρτιν τόνισε ότι: «θα θυμόμαστε και θα θαυμάζουμε για πάντα την πρώτη γυναίκα που μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame, το πάνθεον της αμερικανικής ροκ. Πολύ σημαντική προσωπικότητα για τη μουσική, τον πολιτισμό και τα πολιτικά δικαίωματα», όπως είχε επισημάνει και ο πάστορας Τζέσε Τζάκσον, που υπήρξε στενός φίλος της.

«Αγωνίστηκε μέχρι τέλους. Δεν σταμάτησε ποτέ να μας υπηρετεί, να προσέχει τους άλλους, να μοιράζεται πράγματα. Την ευχαριστούμε. Μας λείπει ήδη», τόνισε αποχωρώντας από το σπίτι της τραγουδίστριας στο Ντιτρόιτ, λίγο μετά τον θάνατό της.

«Η μεγαλύτερη φωνή της αμερικανικής λαϊκής μουσικής σιώπησε. Η αγαπημένη μας Αρίθα Φράνκλιν έφυγε. Γα μένα, ήταν ένας μουσικός φάρος, που με καθοδηγούσε και με ενέπνεε με κάθε νότα», έγραψε η Μπέτι Μίντλερ.

«Είναι δύσκολο να φανταστώ τον κόσμο χωρίς αυτήν. Δεν ήταν μονάχα μια λαμπρή τραγουδίστρια, αλλά η δέσμευσή της στο κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων είχε ανεξίτηλες επιπτώσεις στον κόσμο» σχολίασε η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ αναρτώντας και μια φωτογραφία της με την Αρίθα Φράνκλιν.

«Σ' ευχαριστώ για τη μουσική, θα σε ακούμε για πάντα», έγραψε ο Λιν-Μανουέλ Μιράντα, ο δημιουργός του βραβευμένου μιούζικαλ «Χάμιλτον».

«Από το να ακούω το Mary Don't You Weep, να χορεύω στο σαλόνι το Rock Steady ξανά και ξανά, μέχρι να ακούω την ίδια τη Βασίλισσα να μου λέει πόσο τυχερή υπήρξα που ήμουν νέα, ταλαντούχα και μαύρη... τα τραγούδια της Αρίθα ήταν το σάουντρακ της παιδικής μου ηλικίας. Η Αμερική έχασε έναν θρύλο. Αναπαύσου εν ειρήνη», ήταν το μήνυμα που ανάρτησε η γερουσιαστής Καμάλα Χάρις.