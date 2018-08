Έφυγε από τη ζωή η «Βασίλισσα της soul», Αρίθα Φράκλιν (vids)

H οικογένεια της soul μουσικής είναι φτωχότερη. Η Αρίθα Φράκλιν, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της ιστορίας, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο του Πάγκρεας σε ηλικία 76 ετών.

Είχε διαγνωστεί με καρκίνο το 2010 και τραγούδησε για τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2017 για λογαριασμό του ιδρύματος του Έλτον Τζον κατά του AIDS.

Η τραγουδίστρια, που είχε βγει από το νοσοκομείο μόλις λίγες ώρες πριν, βρισκόταν στο σπίτι της στο Ντιτρόιτ. Δίπλα της είχε τους αγαπημένους της και αρκετούς ανθρώπους που την φρόντιζαν.

Τους τελευταίους μήνες είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά κι έφτασε να ζυγίζει μόλις 39 κιλά!

«Σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας, δεν είμαστε σε θέση να βρούμε τις κατάλληλες λέξεις για να εκφράσουμε τον πόνο στην καρδιά μας. Χάσαμε τον στυλοβάτη της οικογένειας», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένεια.

«Είναι επιφυλακτική, χαμογελαστή, ευδιάθετη και σε θέση να αναγνωρίζει τους ανθρώπους. Η οικογένειά της είναι στο πλευρό της και έχει επιστρέψει στο σπίτι της», είχε δηλώσει ο ανιψιός της που ήταν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η Αρίθα Φράκλιν ήταν η δεύτερη πιο πολυβραβευμένη γυναίκα στην ιστορία των βραβείων Γκράμι.

Είχε κερδίσει 20 βραβεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν το βραβείο του Ζωντανού Θρύλου και αυτό της Συνολικής Προσφοράς. Μεταξύ του 1968 και του 1975 κέρδισε έξι συνεχόμενα βραβεία, ενώ για το διάστημα αυτό, η κατηγορία «Καλύτερη Γυναικεία R&B Φωνητική Ερμηνεία» πήρε το παρατσούκλι «Το βραβείο της Αρίθα».

Η Φράνκλιν είχε ένα σύνολο είκοσι νούμερο 1 singles στο Billboard R&B Singles Chart. Δύο από αυτά, το "Respect" τη δεκαετία του 1960 και το ντουέτο της με τον Τζορτζ Μάικλ τη δεκαετία του 1980, "I Knew You Were Waiting (For Me)" ανέβηκαν μέχρι την πρώτη θέση του Billboard Hot 100.

Βραβεία και επιτεύγματα:

- Το 1985, ο τότε κυβερνήτης του Μίτσιγκαν, James Blanchard ανακήρυξε την φωνή της Αρίθα Φράνκλιν «εθνικό αγαθό».

- Στις 3 Ιανουαρίου του 1987 έγινε η πρώτη γυναίκα που συμπεριλήφθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

- Τον Σεπτέμβριο του 1999 της αποδόθηκε το βραβείο Εθνικό Μετάλλιο των Τεχνών από τον πρόεδρο Κλίντον.

- Το 2004 το περιοδικό Rolling Stone την έβαλε στην 9η θέση στον κατάλογο των 100 Greatest Artists of All Time.[5] Αξίζει να σημειωθεί, ότι στις πιο πάνω θέσεις προηγούνται οι Μπητλς, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Έλβις Πρίσλεϊ, οι Ρόλιγκ Στόουνς, ο Τσακ Μπέρι, ο Τζίμι Χέντριξ, ο Τζέιμς Μπράουν και ο Λιτλ Ρίτσαρντ, ενώ ακολούθησε ο Ρέι Τσάρλς στην 10η θέση.

-Το 2005 της απονεμήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζωρτζ Μπους