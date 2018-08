Τούρκοι εθνικιστές σπάνε με βαριοπούλες και πυροβολούν τα iphone τους (vids)

Οι κυρώσεις από πλευράς ΗΠΑ κι η δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η οικονομία της γειτονικής χώρας έχουν φέρει σε δεινή θέση την τουρκική κυβέρνηση, η οποία σε μία προσπάθεια να κερδίσει πόντους στο εσωτερικό ακροατήριο, κάλεσε τους πολίτες να μποϊκοτάρουν τα αμερικανικά τεχνολογικά προϊόντα, όπως τα iphones.

Κι όπως φαίνεται, μερικοί εθνικιστές από την γειτονική χώρα έσπευσαν να ακολουθήσουν κατά γράμμα την προτροπή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αρχίζοντας να καταστρέφουν τα κινητά τους τηλέφωνα, με κάθε πιθανό κι απίθανο τρόπο.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται νεαροί Τούρκοι να καταστρέφουν με βαριοπούλες τα iphones, κάνοντας παράλληλα με τα δάχτυλά τους το σήμα των ακροδεξιών «Γκρίζων Λύκων», ενώ σε άλλο βίντεο εμφανίζεται ένας άντρας να πυροβολεί εναντίον μίας συσκευής.

Angry Turkish man smashing iPhones with sledgehammer to protest of #USA & Trump ! pic.twitter.com/JjPqf9JI9x — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 16 Αυγούστου 2018

This angry Turkish guy puts a bullet through an iPhone to protest #USA and Trump pic.twitter.com/hlwIJ1qUjg — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 16 Αυγούστου 2018

Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες δεκάδες βίντεο με αντίστοιχο περιεχόμενο εμφανίζονται συνέχεια στα τουρκικά social media με πρωταγωνιστές ακόμα και ανήλικα παιδιά, ενώ στο στόχαστρό τους μπαίνουν κι άλλα αμερικανικά προϊόντα, όπως η Coca Cola!